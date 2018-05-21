Избирательные участки в Венесуэле работают "до последнего клиента"

На избирательном участке во время президентских выборов в Баркисимето, Венесуэла. 20 мая 2018

На избирательном участке во время президентских выборов в Баркисимето, Венесуэла. 20 мая 2018

КАРАКАС, 21 мая – РИА Новости. Избирательные участки в Венесуэле начали закрываться в 18.00 местного времени (01.00 мск понедельника), однако в тех случаях, когда в очередях остаются люди, работа участков продолжается, пока есть желающие проголосовать, сообщает канал Televen.

В выборах участвовали четыре кандидата — действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи. В ближайшее время ожидается объявление первых результатов голосования.

Ранее официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что президентские выборы в Венесуэле не являются легитимными.