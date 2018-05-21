РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В ЦИК России заявили, что в Венесуэле нет проблем с организацией выборов

01:3921.05.2018
01141
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийУчасток для голосования в КаракасеУчасток для голосования в Каракасе
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Член Центральной избирательной комиссии РФ Василий Лихачев не отметил проблем с организацией выборов президента Венесуэлы, по его оценке, международные избирательные стандарты в значительной мере соблюдены, хотя голосование идет сложно, поскольку выборы проходят в достаточно политизированной обстановке.

Избирательный участок в районе Каракаса Барута
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэльцы в Мексике протестуют против выборов президента

В воскресенье в Венесуэле проходят президентские выборы. Всего в выборах принимают участие четыре кандидата: последователь умершего лидера страны Уго Чавеса действующий президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.

Лихачев как представитель ЦИК РФ наблюдает за воскресными президентскими выборами по приглашению коллег — Национального избирательного совета Венесуэлы.

"Голосование, действительно, идет очень сложно, потому что обстановка такая политизированная. Изнутри — противостояние между сторонниками Чавеса и оппозицией, создается впечатление, что многие оппозиционеры решили сегодня голосовать ногами, что называется", — сказал Лихачев РИА Новости по телефону в ответ на просьбу рассказать о ходе голосования.

Избирательный участок в районе Каракаса Барута
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Без особого ажиотажа: в Венесуэле выбирают президента
С другой стороны, имеет место и очень сильное внешнее влияние, прежде всего, со стороны США, их союзников в латиноамериканском регионе и некоторых стран Евросоюза, продолжил собеседник агентства. Речь идет и о том, что в некоторых странах в день выборов даже создавались трудности для голосования граждан Венесуэлы, проживающих за границей, уточнил он.

"Самый большой скандал вызвал отказ канадских официальных властей разрешить проголосовать гражданам Венесуэлы, которые проживают в этой стране. Невольно напрашивается аналогия с той ситуацией, которую имели граждане Российской Федерации, проживающие в Украине, в ходе последней президентской кампании России", — пояснил член российского Центризбиркома.

Он отметил, что коллеги в Венесуэле разделяют мнение о необходимости обсуждать на международных площадках подобные факты нарушения избирательных прав гражданин.

"Над этими моментами — киевская ситуация, позиция Канады, такого рода факты и по другим странам есть, — надо поразмышлять на площадках, может быть, гуманитарных структур ООН, в рамках Межпарламентского союза, обсудить или сделать мониторинг, как осуществляется международное избирательное законодательство, какие есть проблемы и какие, может быть, международно-правовые инициативы следует разработать", — полагает Лихачев.

Венесуэльские граждане регистрируются на президентских выборах. 20 мая 2018
© REUTERS / Carlos Jasso
На участках в оппозиционно настроенных районах Венесуэлы мало голосующих
Он добавил, что избирательная кампания в Венесуэле вызвала и достаточно серьезный интерес международной общественности: по его словам, в наблюдении за этими выборами участвуют около 400 международных наблюдателей из 60 стран. Российская сторона представлена также представителями некоторых общественных организаций, например, Российского фонда свободных выборов, и научно-академической общественности, в частности, института Латинской Америки РАН, рассказал Лихачев.

"Впечатление у меня такое: опираясь на международные избирательные стандарты, могу сказать, что они здесь в значительной мере соблюдаются. Национальный избирательный совет проделал действительно очень серьезную, большую организационную работу. С точки зрения организации никаких проблем нет", — подчеркнул наблюдатель от ЦИК РФ.

Венесуэльские граждане проверяют списки избирателей на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 20 мая 2018
© REUTERS / Adriana Loureiro
Наблюдатель из России рассказал о безопасности на выборах в Венесуэле
Собеседник агентства отметил, что беседовал с президентом страны Николасом Мадуро, встречался с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, представителями общественных движений. Представители МИД Венесуэлы подчеркивали приоритетное значение сотрудничества с Россией, высказывали готовность к новым формам взаимодействия, в том числе по линии электоральной дипломатии, рассказал Лихачев.

Он добавил, что в рамках его визита буквально в первый день состоялся обмен протоколами о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией РФ и Центральным избирательным советом Венесуэлы, которые были подписаны 15 мая одновременно в Москве и Каракасе в режиме видеоконференцсвязи.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена