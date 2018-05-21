В ЦИК России заявили, что в Венесуэле нет проблем с организацией выборов

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Член Центральной избирательной комиссии РФ Василий Лихачев не отметил проблем с организацией выборов президента Венесуэлы, по его оценке, международные избирательные стандарты в значительной мере соблюдены, хотя голосование идет сложно, поскольку выборы проходят в достаточно политизированной обстановке.

В воскресенье в Венесуэле проходят президентские выборы. Всего в выборах принимают участие четыре кандидата: последователь умершего лидера страны Уго Чавеса действующий президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.

Лихачев как представитель ЦИК РФ наблюдает за воскресными президентскими выборами по приглашению коллег — Национального избирательного совета Венесуэлы.

"Голосование, действительно, идет очень сложно, потому что обстановка такая политизированная. Изнутри — противостояние между сторонниками Чавеса и оппозицией, создается впечатление, что многие оппозиционеры решили сегодня голосовать ногами, что называется", — сказал Лихачев РИА Новости по телефону в ответ на просьбу рассказать о ходе голосования.

С другой стороны, имеет место и очень сильное внешнее влияние, прежде всего, со стороны США, их союзников в латиноамериканском регионе и некоторых стран Евросоюза, продолжил собеседник агентства. Речь идет и о том, что в некоторых странах в день выборов даже создавались трудности для голосования граждан Венесуэлы, проживающих за границей, уточнил он.

"Самый большой скандал вызвал отказ канадских официальных властей разрешить проголосовать гражданам Венесуэлы, которые проживают в этой стране. Невольно напрашивается аналогия с той ситуацией, которую имели граждане Российской Федерации, проживающие в Украине, в ходе последней президентской кампании России", — пояснил член российского Центризбиркома.

Он отметил, что коллеги в Венесуэле разделяют мнение о необходимости обсуждать на международных площадках подобные факты нарушения избирательных прав гражданин.

"Над этими моментами — киевская ситуация, позиция Канады, такого рода факты и по другим странам есть, — надо поразмышлять на площадках, может быть, гуманитарных структур ООН, в рамках Межпарламентского союза, обсудить или сделать мониторинг, как осуществляется международное избирательное законодательство, какие есть проблемы и какие, может быть, международно-правовые инициативы следует разработать", — полагает Лихачев.

Он добавил, что избирательная кампания в Венесуэле вызвала и достаточно серьезный интерес международной общественности: по его словам, в наблюдении за этими выборами участвуют около 400 международных наблюдателей из 60 стран. Российская сторона представлена также представителями некоторых общественных организаций, например, Российского фонда свободных выборов, и научно-академической общественности, в частности, института Латинской Америки РАН, рассказал Лихачев.

"Впечатление у меня такое: опираясь на международные избирательные стандарты, могу сказать, что они здесь в значительной мере соблюдаются. Национальный избирательный совет проделал действительно очень серьезную, большую организационную работу. С точки зрения организации никаких проблем нет", — подчеркнул наблюдатель от ЦИК РФ.

Собеседник агентства отметил, что беседовал с президентом страны Николасом Мадуро, встречался с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, представителями общественных движений. Представители МИД Венесуэлы подчеркивали приоритетное значение сотрудничества с Россией, высказывали готовность к новым формам взаимодействия, в том числе по линии электоральной дипломатии, рассказал Лихачев.

Он добавил, что в рамках его визита буквально в первый день состоялся обмен протоколами о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией РФ и Центральным избирательным советом Венесуэлы, которые были подписаны 15 мая одновременно в Москве и Каракасе в режиме видеоконференцсвязи.