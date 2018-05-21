МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Великобритания не отказывала Роману Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы, речь идет о затянувшейся процедуре продления, рассказал РИА Новости источник из окружения российского бизнесмена.

"Старая виза истекла, он подал документы на продление. Но сроки рассмотрения сейчас дольше, чем обычно", — сказал собеседник агентства.

По этой причине Абрамович пока не может въезжать в Великобританию.

"Не комментировать частные случаи"

Представитель МВД Великобритании не стала комментировать РИА Новости вопрос о ситуации с визой российского бизнесмена, владельца лондонского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича.

В британском МВД на просьбу отреагировать ситуацию заявили, что "стандартная практика" ведомства — "не комментировать частные случаи".

Издание The Bell со ссылкой на источники в окружении российского бизнесмена ранее сообщило, что Роману Абрамовичу не продлили британскую визу.

"Двое собеседников The Bell говорят, что предыдущая виза у Абрамовича истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали", — утверждают СМИ.

Другой источник, на который ссылается The Bell, утверждает, что официального отказа в выдаче новой визы не поступало, власти Британии продолжают рассматривать документы Абрамовича.

Самые богатые жители Великобритании

Издание The Times ранее опубликовало ежегодный рейтинг самых богатых жителей Великобритании, в котором Роман Абрамович фигурирует на 13-ой строчке. Размер активов владельца футбольного клуба "Челси" за год увеличился на 1,2 миллиарда фунтов и составил 9,333 миллиарда фунтов. Роману Абрамовичу среди прочего также принадлежат 62,74 процента кипрской компании Lanebrook, которая контролирует вертикально интегрированный металлургический и горнодобывающий холдинг Evraz.

В рейтинге также фигурирует российский бизнесмен Алишер Усманов, занимающий восьмую строчку списка.

Состояние российского бизнесмена по итогам 2017 года издание оценило в 10,566 миллиарда фунтов стерлингов. Это на 1,235 миллиарда фунтов меньше, чем в прошлом году. Тогда газета поместила российского предпринимателя на пятую строчку рейтинга.

Российско-британские отношения

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в марте огласила меры, которые британское правительство принимает против России. В частности, усиливается контроль за россиянами, прибывающими в страну. Особенно тщательно будут следить за российскими частными самолетами. Глава либерал-демократов Винс Кейбл, в свою очередь, ссылаясь на совет российского Алексея Навального, предложил произвести тщательную проверку и раскрытие активов олигархов из России. Он упомянул двоих: бизнесмена Алишера Усманова и вице-премьера Игоря Шувалова.

В то же время лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что главе правительства, прежде чем объявлять меры против России, неплохо было бы предъявить конкретные доказательства вины Москвы в том, что случилось со Скрипалем и его дочерью.