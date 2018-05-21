Кандидат от социалистов лидирует на выборах мэра Кишинева с 40,98%

КИШИНЕВ, 21 мая — РИА Новости. После подсчета 100% протоколов на выборах мэра Кишинева лидирует кандидат социалистов Ион Чебан с результатом 40,98%, сообщает ЦИК Молдавии.

Представитель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе на втором месте, у него 32,12%.

Согласно законодательству Молдавии, если кандидаты не набрали больше 50%, состоится второй тур. Он пройдет 3 июня.

В Молдавии 20 мая прошли досрочные выборы мэра столицы. По данным ЦИК, явка в Кишиневе составила 35,75%, в выборах приняли участие 267 895 человек.