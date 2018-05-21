Генерал НАТО посоветовал Чехии увеличить контингент своих военных в Балтии

ПРАГА, 21 мая – РИА Новости. Если Чехия не направит своих военнослужащих для участия в миссии НАТО в странах Балтии, то это нанесет урон ее престижу в рамках альянса, заявил в воскресенье глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, выступая по чешскому ТВ.

Минобороны Чехии планирует расширить численный состав своих военнослужащих в зарубежных миссиях в Афганистане, Ираке и Мали, а также направить небольшой контингент для участия в миссии НАТО в странах Балтии. Это также предусмотрено коалиционным соглашением между движением ANO и социал-демократами, которые завершают переговоры о составлении нового правительства.

Однако глава чешской компартии, которая предварительно согласилась поддержать новый кабинет при голосовании в парламенте о вотуме доверия, Войтех Филип заявил в пятницу, что его однопартийцы согласны только с теми зарубежными миссиями военнослужащих, которые одобрены Совбезом ООН. Миссии НАТО в Афганистане и Балтии в их число не входят.

Лидеры движения ANO и социал-демократов заявили о том, что не намерены под давлением коммунистов менять текст коалиционного соглашения и подводить своих союзников по НАТО. "Это их проблема. Пусть в таком случае ищут (парламентскую) поддержку где-нибудь еще", — сказал Филип в интервью газете Právo. Без депутатов от компартии новому правительству не будет хватать восьми голосов для получения необходимого большинства в 101 (из 200) голос при утверждении в парламенте.

"Это (отказ от направления чешских военных в Балтию) нарушило бы наши отношения не только со странами Балтии и восточным крылом альянса, но было бы воспринято остальными партнерами, которые участвуют в данной акции, как выражение недостаточной солидарности и лояльности в рамках НАТО", — сказал Павел, который ранее занимал пост начальника генштаба чешской армии.

Генерал Павел также обратил внимание на то, что в соглашении о новом правительстве отодвигается с 2020 на 2021 год обязательство Чехии о повышении расходов на оборону до 1,4% ВВП и вообще не говорится о достижении в 2024 году 2% ВВП, как это планировал прежний кабинет. По мнению Павела, страны альянса могут рассматривать это как нарушение обязательств.

"Все страны НАТО будут иметь в виду, что мера, с какой тот или иной из членов альянса приступает к выполнению своих обязательств, является мерой его ответственности в качестве коалиционного партнера", — подчеркнул генерал.

По словам Павела, вопрос финансирования вооруженных сил будет одним из главных на предстоящем саммите НАТО. Он отразится также в отношении США к своим партнерам по альянсу, добавил генерал.