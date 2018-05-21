Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2017

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Статья немецкой газеты Bild о том, что букет, который российский президент Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель, является оскорблением, говорит об утрате эстетики и красоты человеческих отношений, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал статью, в которой жест российского лидера, подарившего цветы канцлеру Германии, называется "неким сигналом".

"Красиво подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений", — приводит слова Яровой ее пресс-служба. Как отметила вице-спикер, таким образом можно счесть оскорблением обращение "госпожа" или "фрау".

Депутат назвала прекрасной традицией и женской привилегией вручение цветов представительницам прекрасного пола, даже если речь идет о политике или государственном деятеле.

Путин в пятницу встретился с Меркель в своей резиденции в Сочи. Президент России назвал переговоры с немецким канцлером содержательными и своевременными. Меркель, в свою очередь, отметила, что в интересах Берлина поддерживать хорошие отношения с Москвой.