Разочаровались в США. Арабская молодежь стала симпатизировать России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россия арабской молодежью воспринимается более надежным союзником, чем США. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса Аrab Youth Survey.
Респондентов попросили назвать предпочитаемого союзника на внешнеполитической арене. Россия заняла четвертое место и оказалась единственной неарабской страной в топ-5.
США впервые с 2012 года не вошли в пятерку государств, которым симпатизирует арабская молодежь: в 2018-м в рейтинге предполагаемых союзников они заняли лишь 11-е место.
Кроме того, все больше арабов (57% респондентов) видят в США врага. В 2012-м о неприятии Вашингтона заявляли лишь 32% опрошенных.
США теряют позицииArabian Вusiness.
Отмечается, что XXI век вновь изменил расклад сил в регионе: США потеряли лидерство во время президентства Обамы, в то время как российские позиции только усиливались.
Результаты опроса показали, что молодые арабы расценивают Россию как сильную стабильную державу и надежного партнера. В последние годы многие арабские союзники США разворачиваются к Москве, пишет Arabian Вusiness.
В апреле 2018-го Ближний Восток вновь разочаровался в США. Нанеся ракетные удары по Сирии, Вашингтон сосредоточился на небольшой группе связанных с химическим оружием целей. Излишняя осторожность лишь подчеркнул слабость сверхдержавы, пишет газета.
Авторитетный лидер и "забавный хулиган"
Резюмируя, газета подчеркивает, что резкий рост антиисламских настроений в США также не прибавляет Вашингтону симпатий. Москва, наоборот, всегда пропагандировала "умеренный" ислам и борьбу с терроризмом, напоминает автор статьи.