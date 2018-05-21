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Разочаровались в США. Арабская молодежь стала симпатизировать России

08:0021.05.2018
(обновлено: 08:02 21.05.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФлаг России в Сирии. Архивное фотоФлаг России в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россия арабской молодежью воспринимается более надежным союзником, чем США. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса Аrab Youth Survey.

Респондентов попросили назвать предпочитаемого союзника на внешнеполитической арене. Россия заняла четвертое место и оказалась единственной неарабской страной в топ-5.

© 2018 Arab Youth SurveyРезультаты социологического опроса о странах-союзниках, проведенного организацией Arab Youth Survey
© 2018 Arab Youth Survey
Результаты социологического опроса о странах-союзниках, проведенного организацией Arab Youth Survey

США впервые с 2012 года не вошли в пятерку государств, которым симпатизирует арабская молодежь: в 2018-м в рейтинге предполагаемых союзников они заняли лишь 11-е место.

Кроме того, все больше арабов (57% респондентов) видят в США врага. В 2012-м о неприятии Вашингтона заявляли лишь 32% опрошенных.

© 2018 Arab Youth SurveyРезультаты социологического опроса об отношении арабской молодежи к США, проведенного организацией Arab Youth Survey
© 2018 Arab Youth Survey
Результаты социологического опроса об отношении арабской молодежи к США, проведенного организацией Arab Youth Survey

США теряют позиции

Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин приручает Ближний Восток
До арабо-израильской войны 1973 года Москва играла важную роль на Ближнем Востоке, но перестала быть ведущим игроком в регионе после распада Советского Союза, пишет газета Arabian Вusiness.

Отмечается, что XXI век вновь изменил расклад сил в регионе: США потеряли лидерство во время президентства Обамы, в то время как российские позиции только усиливались.

Результаты опроса показали, что молодые арабы расценивают Россию как сильную стабильную державу и надежного партнера. В последние годы многие арабские союзники США разворачиваются к Москве, пишет Arabian Вusiness.

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
Ночь "Томагавков": США нанесли очередной "символический" удар по Сирии
Издание подчеркивает, что арабы ставят Вашингтону в укор неспособность обеспечить палестино-израильское мирное соглашение. Москва же, напротив, сыграла значительную роль в сирийском урегулировании.

В апреле 2018-го Ближний Восток вновь разочаровался в США. Нанеся ракетные удары по Сирии, Вашингтон сосредоточился на небольшой группе связанных с химическим оружием целей. Излишняя осторожность лишь подчеркнул слабость сверхдержавы, пишет газета.

Авторитетный лидер и "забавный хулиган"

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Король улетел. Почему Россия займет место США на Ближнем Востоке
Одним из немаловажных факторов расположения арабской молодежи к России стала фигура ее президента. Arabian Вusiness отмечает, что Владимир Путин представляется респондентам сильным, решительным и авторитетным лидером. Трампа, наоборот, рассматривают как "забавного хулигана" с расистскими наклонностями.

Резюмируя, газета подчеркивает, что резкий рост антиисламских настроений в США также не прибавляет Вашингтону симпатий. Москва, наоборот, всегда пропагандировала "умеренный" ислам и борьбу с терроризмом, напоминает автор статьи.

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