Разочаровались в США. Арабская молодежь стала симпатизировать России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россия арабской молодежью воспринимается более надежным союзником, чем США. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса Аrab Youth Survey.

Респондентов попросили назвать предпочитаемого союзника на внешнеполитической арене. Россия заняла четвертое место и оказалась единственной неарабской страной в топ-5.

© 2018 Arab Youth Survey Результаты социологического опроса о странах-союзниках, проведенного организацией Arab Youth Survey © 2018 Arab Youth Survey Результаты социологического опроса о странах-союзниках, проведенного организацией Arab Youth Survey

США впервые с 2012 года не вошли в пятерку государств, которым симпатизирует арабская молодежь: в 2018-м в рейтинге предполагаемых союзников они заняли лишь 11-е место.

Кроме того, все больше арабов (57% респондентов) видят в США врага. В 2012-м о неприятии Вашингтона заявляли лишь 32% опрошенных.

© 2018 Arab Youth Survey Результаты социологического опроса об отношении арабской молодежи к США, проведенного организацией Arab Youth Survey © 2018 Arab Youth Survey Результаты социологического опроса об отношении арабской молодежи к США, проведенного организацией Arab Youth Survey

США теряют позиции

До арабо-израильской войны 1973 года Москва играла важную роль на Ближнем Востоке, но перестала быть ведущим игроком в регионе после распада Советского Союза, пишет газета Arabian Вusiness

Отмечается, что XXI век вновь изменил расклад сил в регионе: США потеряли лидерство во время президентства Обамы, в то время как российские позиции только усиливались.

Результаты опроса показали, что молодые арабы расценивают Россию как сильную стабильную державу и надежного партнера. В последние годы многие арабские союзники США разворачиваются к Москве, пишет Arabian Вusiness.

Издание подчеркивает, что арабы ставят Вашингтону в укор неспособность обеспечить палестино-израильское мирное соглашение. Москва же, напротив, сыграла значительную роль в сирийском урегулировании.

В апреле 2018-го Ближний Восток вновь разочаровался в США. Нанеся ракетные удары по Сирии, Вашингтон сосредоточился на небольшой группе связанных с химическим оружием целей. Излишняя осторожность лишь подчеркнул слабость сверхдержавы, пишет газета.

Авторитетный лидер и "забавный хулиган"

Одним из немаловажных факторов расположения арабской молодежи к России стала фигура ее президента. Arabian Вusiness отмечает, что Владимир Путин представляется респондентам сильным, решительным и авторитетным лидером. Трампа, наоборот, рассматривают как "забавного хулигана" с расистскими наклонностями.

Резюмируя, газета подчеркивает, что резкий рост антиисламских настроений в США также не прибавляет Вашингтону симпатий. Москва, наоборот, всегда пропагандировала "умеренный" ислам и борьбу с терроризмом, напоминает автор статьи.