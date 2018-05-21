Европа унижена Трампом. Но ничего не может поделать

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Из-за разрыва США ядерной сделки с Ираном датская компания Maersk Tankers, немецкая Allianz и французский нефтяной гигант Total готовы отказаться от многомиллиардных контрактов и свернуть работу в стране до ноября 2018 года. Место европейцев, скорее всего, займут китайцы. В Брюсселе хотели бы оказать сопротивление Вашингтону, но боятся санкций.

С такими друзьями, как Трамп, враги не нужны

Выход США из договора с Ираном вызвал возмущение в политическом классе Евросоюза. Председатель совета ЕС Дональд Туск выступил с самой резкой критикой Вашингтона, когда-либо звучавшей из Брюсселя.

"После этих решений президента Трампа задаешься вопросом: с такими друзьями нужны ли еще враги? Но, честно говоря, Европе стоит поблагодарить его: теперь мы лишились иллюзий. Трамп помог нам понять: когда нужна протянутая рука, лучше дотронуться до кончиков собственных пальцев", — заявил Туск.

По его словам, Белый дом систематически поступает с ЕС "капризно", заставляя переосмысливать внешнеполитический курс. "Европа должна сделать все от нее зависящее, чтобы сохранить трансатлантические отношения, но одновременно необходимо прорабатывать и варианты совершенно самостоятельных действий", — предупредил политик.

Глава Евросовета — не первый лидер ЕС, заговоривший с Белым домом на повышенных тонах. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил "нежелание терпеть чужую власть и тем более тиранию над собой", канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Вашингтон больше "не будет защищать ЕС", глава МИД Франции Жан-Ив Лё Дриан назвал экстерриториальные санкции "неприемлемыми", а министр экономики той же страны Брюно Лё Мэр пообещал США ответные меры.

Возмущение европейцев объясняется вероятной потерей перспективного иранского рынка. После заключения ядерной сделки в 2015 году компании из ЕС прочно обосновались в таких сферах местной экономики, как машиностроение, авиаперевозки и нефтедобыча. Теперь европейским фирмам придется выбирать между правом инвестировать в Иран и успешностью своего бизнеса в США. Не вызывает сомнения, что практически все выберут второе.

Европа отдает иранский рынок Китаю

Несмотря на резкую риторику стран Евросоюза, ничто не свидетельствует об их готовности пойти на конфликт с Вашингтоном. В последние десятилетия США закупают в Европе гораздо больше, чем поставляют туда. Внешнеторговый дисбаланс достиг уже 146 миллиардов долларов. Зависимость европейцев от американского экспорта делает их чрезвычайно сговорчивыми.

Так, в 2017 году, после введения США очередного пакета антироссийских санкций, которые затронули интересы европейских компаний, занятых в проекте трубопровода "Северный поток — 2", европейские лидеры тоже возмущались. Однако дальше резких заявлений главы МИД Германии Зигмара Габриэля, канцлера Австрии Кристиана Керна и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера дело не пошло.

© AFP 2018 / Str Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи в Тегеране, 23 января 2016 © AFP 2018 / Str Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи в Тегеране, 23 января 2016

В этот раз, вероятнее всего, повторится тот же сценарий. Выигрышная стратегия для ЕС не просматривается. Так что европейцы полностью уступят по иранскому вопросу, отдав рынок исламской республики китайцам. Готовность взять в разработку долю французской Total в месторождении Южный Парс уже выразила китайская нефтяная компания CNPC.

"С 1979 года Иран живет под санкциями США, и все это время Китай наращивает экономическое присутствие в стране. Пекин никогда не соглашался с санкционными мерами и вел свою игру. В результате товарооборот достиг 50 миллиардов долларов, и после ухода европейцев позиции китайского бизнеса только усилятся", — прокомментировал РИА Новости старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Пекин, пояснил эксперт, гораздо меньше зависит от Вашингтона, чем Брюссель. "Китай очень велик. Там, конечно, найдутся компании, которые испугаются американского давления. Но таких, кому угрозы Белого дома безразличны, кто не оперирует на рынке США, наверняка больше", — считает Сажин.

Дивный американский мир

В Иране крайне возмущены происходящим. Тегеран выполнил все обязательства по ядерной сделке, что подтверждают эксперты МАГАТЭ.

Член ученого совета иранского Научно-исследовательского центра международных отношений, политолог Мани Мехраби отмечает, что Европа несет убытки из-за однополярной системы мироустройства, созданной Вашингтоном. Помимо экономических и политических причин, важен и психологический аспект: США привыкли действовать с позиции силы.

© AP Photo / Vahid Salemi Антиамериканский рисунок в Тегеране © AP Photo / Vahid Salemi Антиамериканский рисунок в Тегеране

"Начиная с 1940-х годов внешняя политика Вашингтона зиждется на принципе превосходства власти, и на этой основе Белый дом получает от других стран привилегии и выгоды. Нынешний мировой порядок определяется США таким образом, что только Вашингтон выступает гарантом торговых, финансовых и военных организаций в области международных отношений", — рассказал Мехраби в интервью Sputnik. Белый дом превращается в инстанцию, решающую, торговать европейцам с Ираном или нет.

У Европы есть выбор, но поле для маневра сужено. По мнению другого иранского политолога Абдуллаха Мехрабана, эксперта по европейским странам Научно-исследовательского центра Faratab, после разрыва сделки "отношения Европы и Соединенных Штатов перешли в очень сложную фазу". "На данном этапе не стоит рассчитывать, что европейцы с легкостью смогут отвернуться от США. Особенно Западная Европа, которая тесно связана с США политическими, экономическими и даже культурными обязательствами", — резюмирует Мехрабан.