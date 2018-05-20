В Луганске прогремел взрыв рядом с патрулями ОБСЕ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел на Украине рядом с патрулями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ под Луганском, пострадавших нет, говорится в сообщении СММ.

"Два патруля СММ, включавшие десять человек и четыре бронированных автомобиля, находились примерно в 20 километрах от КПП вооруженных формирований на территории района разъединения близ Золотого (контролируется украинским правительством, в 60 километрах к западу от Луганска). <…> В 11:06 (время совпадает с московским) участники патрулей услышали взрыв неопределенного характера в 300-500 метрах к северу (по их оценкам, внутри района разъединения)", — сообщается в заявлении.

Отмечается, что оба патруля немедленно покинули место рядом со взрывом и вернулись на свои базы.

На минувших выходных украинские силовики активизировали обстрелы территорий ДНР и ЛНР. В субботу представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил об обстреле Горловки со стороны СБУ, в результате которого погибли два человека.

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