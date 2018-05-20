ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. МИД России в истории об отравлении Скрипалей представил достаточно доказательств того, что мастерами спецопераций являются британские спецслужбы, а не российские, как это было представлено изначально, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

"С самого начала мы сказали, что все три аргумента, которые выдвигала Великобритания (в деле отравления Скрипалей), на которых базируются обвинения, безосновательны. Первое — что Россия делает такое всегда, исторически, и что это в нашей культуре уничтожать людей за рубежом, проводить эти операции. Мне кажется, мы дали достаточно исторического материала на эту тему. Мало того, того материала, который доказывает, что этим в мире больше всего всегда занимались британские спецслужбы, а второе, что они всегда были мастерами по попыткам, во многом удачным, выдавать свои преступления за чужие", — сказала Захарова.

По ее словам, второе выдвинутое обвинение касалось того, что газ "Новичок", к которому британские власти приравнивают вещество А234, это исключительно советско-российская продукция, которая производилась и тестировалась только в России.

"Мы сказали не только то, что это не так, но и речь была о советских ученых, которые были вывезены. Кто-то сам уехал по наводке западных спецслужб в США и там занимались разработкой "Новичка". Мы пошли дальше и предоставили информацию о том, как минимум в 20 странах североатлантического пространства эти разработки велись в наши дни, среди этих стран Швеция, Чехия. И через три-четыре недели наша информация подтвердилась. Какой скандал разразился в Праге, это вещество находилось в руках официальных структур Чехии", — отметила Захарова.

Как добавила представитель МИД РФ, Чехия, являясь наследницей химических разработок, которые велись под эгидой организации Варшавского договора, такую же роль играет и в НАТО. И вся эта история покрывается НАТО непосредственно.

"Если Вашингтон сразу солидаризировался с Лондоном и поддержал их обвинения при этом зная, что Прага работала с "Новичком" даже в 2017 году, получается это вранье, и мы вывели это на чистую воду. Третий пункт, на котором стоят все обвинения Великобритании, что эти вещества были якобы произведены в России, это заявление дезавуировали самими британские лаборатории", — сказала она.

Захарова подчеркнула, что задача МИД РФ — "систематически отвечать на это вранье, давать нашу точку зрения, которая основана на фактуре".