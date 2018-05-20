Немецкий журналист призвал Евросоюз остановить "Северный поток – 2"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Европейскому союзу необходимо проявить солидарность с Украиной и остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", пишет журналист немецкой газеты Welt Рихард Херцингер.

Как считает Херцингер, конфликт между США и ЕС усиливает "опасность" сближения Москвы и Брюсселя, а также отдаления Европы от Украины. При этом в материале отмечается, что "Северный поток — 2" лишь "увеличит энергетическую зависимость" стран союза от российского газа.

"В контексте этой глобальной политической неразберихи Европа рискует потерять интерес к Украине и ее борьбе за принадлежность к свободному Западу и его ценностям", — пишет Херцингер.

По мнению журналиста, странам ЕС не следует идти на "обманчивое сближение" с Россией, а проявить "жесткость и однозначную солидарность со своими друзьями". Херцингер также подчеркивает, что в отношениях с Москвой помогут только "суровые меры".

"Остановка "Северного потока — 2" стала бы первым мощным сигналом того, что Европа настроена серьезно", — говорится в статье.

Проект стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль планируется проложить рядом с "Северным потоком".

Разрешение на реализацию проекта выдали Германия и Финляндия. Оператор трубопровода Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение "Северного потока — 2" в других трех странах — России, Швеции, Дании.

Против строительства газопровода выступают некоторые страны, в том числе Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и США, у которых есть планы по экспорту своего СПГ в Европу.