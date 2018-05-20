Без особого ажиотажа: в Венесуэле выбирают президента

КАРАКАС, 20 мая – РИА Новости. Выборы президента Венесуэлы проходят в воскресенье без особого ажиотажа.

Корреспондент РИА Новости посетил два избирательных участка – в оппозиционно настроенном районе Барута столицы страны и в более простом районе Сан-Хосе-де-Котиса. В обоих случаях увидеть большие очереди на участки не удалось.

На участках находилось в среднем не более 10 избирателей. Число национальных гвардейцев, охраняющих участки, было гораздо больше, чем пришедших голосовать граждан.

Сам Каракас в воскресенье производит очень спокойное впечатление. Машин очень мало, людей на улицах тоже. В местах возможного начала беспорядков сконцентрирована полиция и гвардия. Традиционно протесты ранее начинались в районе автомагистрали имени Франсиско Фахардо, поэтому на всем ее протяжении сейчас можно увидеть сотрудников сил правопорядка.

© РИА Новости / Дмитрий Знаменский Предвыборная агитация с улиц Каракаса в день выборов не снята © РИА Новости / Дмитрий Знаменский Предвыборная агитация с улиц Каракаса в день выборов не снята

Примечательно, что в день выборов с улиц Каракаса не убрана предвыборная реклама. В основном висят плакаты, призывающие голосовать за действующего президента Николаса Мадуро. При этом в некоторых случаях снять рекламу было бы затруднительно, потому что она выполнена краской на стенах домов и иных конструкциях.

Оппозиция уже заявила, что к 14 часам местного времени (21.00 мск) в выборах приняли участие всего 12% избирателей. "Цифра в 12% участия граждан в выборах показывает, что на участках никого нет, нет никакого участия (в голосовании — ред.)", — заявил депутат Хосе Мануэль Оливарес. Участки будут открыты до 18.00 (01.00 мск понедельника), однако, если к этому моменту в очередях останутся люди, участки закрыты не будут до голосования последнего желающего.

Оппозиция из объединения "Круглый стол демократического единства" решила не принимать участия в этих выборах, считая их недемократическими, а основной соперник президента Николаса Мадуро Энри Фалькон не пользуется большой поддержкой среди оппозиционно настроенной части населения.

Всего в выборах главы государства в Венесуэле принимают участие четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.