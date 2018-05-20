Кандидат социалистов лидирует на досрочных местных выборах в Кишиневе

КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Представитель Партии социалистов Молдавии Ион Чебан по итогам подсчета 30% протоколов опережает других кандидатов на пост мэра Кишинева.

По подсчетам 33% протоколов, Чебан набирает 41,3% голосов, это на 10% больше его основного конкурента, кандидата от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, сообщает ЦИК.

Выборы прошли 20 мая в семи населенных пунктах страны, в том числе в столице и в Бельцах-— втором по величине городе Молдавии.

По данным ЦИК, явка в Кишиневе составила 35,53%. В Бельцах в голосовании приняли участие 33865 человек, это 32,12% от общего числа избирателей.

Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.