Американский сенатор: отказ КНДР от саммита с США будет концом дипломатии

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что отказ КНДР от президентского саммита с США будет означать конец дипломатии.Fox News.
По его словам, США не пытаются сместить северокорейского лидера Ким Чен Ына, объединить полуостров или же заняться распространением демократии в КНДР. "Мы хотим, чтобы они отказались от своей ядерной программы", — добавил он.
Грэм отметил, что общался с президентом США Дональдом Трампом по вопросу КНДР три дня назад. "Он (Трамп — ред.) заявил, что хочет положить конец конфликту в течении своего первого (президентского — ред.) срока. И единственное, что я могу вам сказать после разговора с президентом Трампом три дня назад, у Китая и КНДР есть шанс положить конец конфликту таким образом, что от этого выиграют все. И если он не закончится скоро, то это будет реальный беспорядок. И если будет война — то она пройдет "во дворе" у Китая, не нашем", — сказал сенатор.
Ранее агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. КНДР также отказалась от проведения в среду переговоров на министерском уровне с Южной Кореей.