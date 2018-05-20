Американский сенатор: отказ КНДР от саммита с США будет концом дипломатии

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что отказ КНДР от президентского саммита с США будет означать конец дипломатии.

"Они совершают ошибку. Если они не появятся, то это будет означать, что дипломатия не сработала. Это вернет нас обратно в конфликт", — сказал Грэм в интервью телеканалу Fox News

По его словам, США не пытаются сместить северокорейского лидера Ким Чен Ына, объединить полуостров или же заняться распространением демократии в КНДР. "Мы хотим, чтобы они отказались от своей ядерной программы", — добавил он.

Грэм отметил, что общался с президентом США Дональдом Трампом по вопросу КНДР три дня назад. "Он (Трамп — ред.) заявил, что хочет положить конец конфликту в течении своего первого (президентского — ред.) срока. И единственное, что я могу вам сказать после разговора с президентом Трампом три дня назад, у Китая и КНДР есть шанс положить конец конфликту таким образом, что от этого выиграют все. И если он не закончится скоро, то это будет реальный беспорядок. И если будет война — то она пройдет "во дворе" у Китая, не нашем", — сказал сенатор.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и КНДР продолжают подготовку к саммиту. По его словам, США не получали уведомление от КНДР по отмене двустороннего саммита на высшем уровне, который должен пройти 12 июня в Сингапуре.

Ранее агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. КНДР также отказалась от проведения в среду переговоров на министерском уровне с Южной Кореей.