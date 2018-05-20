Захарова предложила СБУ поискать в Раде грин-карты и паспорта других стран

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Херсонском зале суда по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. 17 мая 2018

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Херсонском зале суда по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. 17 мая 2018

ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила службе безопасности Украины поискать в Раде и правительстве грин-карты, гранты и паспорта с гражданством других государств.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

"Эти самые представители силовых служб, я надеюсь, не остановятся, и свои рейды начнут проводить не только среди журналистов, но и среди депутатов Рады. Можно потом перейти на уровень выше – пройтись по членам правительства, по руководителям корпораций, по всем людям, которые работают с секретными… украинскими документами. Может, они потом выложат фотографии тех самых разложенных денег, выделенных грантов, и, самое вкусное, грин-карт и паспортов других государств. Очень будет интересно", — сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Мы знаем, какое количество депутатов Рады имеют паспорта других государств. Знает ли об этом народ Украины? Мы знаем, какое количество видов на жительство и паспортов других государств имеется у членов правительства Украины… Я уже не говорю о мэрах крупных городов, руководителей основных корпораций. Задайте вопрос, силовики Украины, люди какого подданства и гражданства руководят сегодня Украиной, а потом переходите на СМИ", — отметила представитель МИД РФ.

Ранее гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Президент РФ Владимир Путин назвал беспрецедентным задержание Вышинского. По словам главы государства, журналисту пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности.