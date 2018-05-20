Захарова предложила СБУ поискать в Раде грин-карты и паспорта других стран

ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила службе безопасности Украины поискать в Раде и правительстве грин-карты, гранты и паспорта с гражданством других государств.
"Эти самые представители силовых служб, я надеюсь, не остановятся, и свои рейды начнут проводить не только среди журналистов, но и среди депутатов Рады. Можно потом перейти на уровень выше – пройтись по членам правительства, по руководителям корпораций, по всем людям, которые работают с секретными… украинскими документами. Может, они потом выложат фотографии тех самых разложенных денег, выделенных грантов, и, самое вкусное, грин-карт и паспортов других государств. Очень будет интересно", — сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Ранее гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
Президент РФ Владимир Путин назвал беспрецедентным задержание Вышинского. По словам главы государства, журналисту пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности.