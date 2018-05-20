Кандидат социалистов на пост мэра Кишинева уверен в своей победе

КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Кандидат на пост мэра от партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Ион Чебан призвал коллег по партии проявить максимум внимания при подсчете голосов и выразил уверенность в своей победе.
Кандидат от социалистов также поблагодарил команду, заявив, что представители партии были на всех участках и не заметили серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов.
На пост градоначальника молдавской столицы претендуют 11 кандидатов, но главными конкурентами, как свидетельствуют социологические опросы, являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете столицы), а также Сильвия Раду — независимый кандидат, которая исполняла обязанности мэра Кишинева с момента отставки Киртоакэ.
Согласно законодательству Молдавии, победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.
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