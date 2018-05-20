Кандидат социалистов на пост мэра Кишинева уверен в своей победе

КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Кандидат на пост мэра от партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Ион Чебан призвал коллег по партии проявить максимум внимания при подсчете голосов и выразил уверенность в своей победе.

"Хочу поздравить всех кишиневцев с тем, что выборы состоялись, спасибо всем, кто принял участие в выборах. Призываю к максимальному вниманию при подсчете голосов, мы обязательно победим", — сказал Чебан.

Кандидат от социалистов также поблагодарил команду, заявив, что представители партии были на всех участках и не заметили серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов.

На пост градоначальника молдавской столицы претендуют 11 кандидатов, но главными конкурентами, как свидетельствуют социологические опросы, являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете столицы), а также Сильвия Раду — независимый кандидат, которая исполняла обязанности мэра Кишинева с момента отставки Киртоакэ.

Шансы есть у Андрея Нэстасе, поддерживаемого партией "Платформа "Достоинство и правда", депутата румынского парламента Константина Кодряну (ему поддержку оказывает Партия национального единства) и бывшего министра окружающей среды Валерия Мунтяну от Либеральной партии.

Согласно законодательству Молдавии, победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.

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