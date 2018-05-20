Захарова считает, что дела Вышинского и Сущенко сравнивать нельзя

ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что нельзя сравнивать преследование СБУ журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и дело о шпионаже в России против украинца Романа Сущенко.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.
Представитель МИД России назвала "абсолютно химерной историей" действия силовиков, которые ворвались в офис редакции, разложили и сфотографировали деньги и опубликовали снимки в интернете в качестве доказательства, что Россия платит "за государственную измену".
По ее словам, агентство на Украине было партнером МИА "Россия сегодня". "В таких отношениях российское агентство состоит с агентствами по всему миру, включая американские, оплачивая все услуги деньгами. Вся эта история рассчитана на украинское общество, показывать паспорта, рассказать о гражданстве журналистов", — отметила Захарова.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
Президент РФ Владимир Путин назвал беспрецедентным задержание Вышинского. По словам главы государства, журналисту пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности.