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Захарова считает, что дела Вышинского и Сущенко сравнивать нельзя

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Задержание главы портала РИА Новости Украина (150)
21:3620.05.2018
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© AFP 2018 / Genya SavilovКирилл Вышинский в суде. 17 мая 2018Кирилл Вышинский в суде. 17 мая 2018
© AFP 2018 / Genya Savilov

ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что нельзя сравнивать преследование СБУ журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и дело о шпионаже в России против украинца Романа Сущенко.

Кирилл Вышинский в суде. 17 мая 2018
© REUTERS / Stringer
Захарова назвала арест Вышинского частью пропагандистской работы Запада
ФСБ РФ в октябре 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Роман Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат арестованного Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 18 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин назвал задержание Вышинского "беспрецедентным"
"Разница в том, что корреспондент МИА "Россия сегодня" работал на Украине как заявленный корреспондент и именно его журналистская деятельность послужила поводом сначала для обысков, потом арестов. Что касается господина Сущенко, который въехал на территории РФ, он не занимался журналистской деятельностью… не являлся журналистом, когда въезжал в Россию. Об этом говорят оформленные им документы, он не подавал документы и заявления на оформление журналистской визы… Поэтому сравнения Сущенко с корреспондентами МИА "Россия сегодня" на Украине беспочвенны, даже не по моральным стандартам, а в юридической плоскости", — сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

Представитель МИД России назвала "абсолютно химерной историей" действия силовиков, которые ворвались в офис редакции, разложили и сфотографировали деньги и опубликовали снимки в интернете в качестве доказательства, что Россия платит "за государственную измену".

Свобода слова по-украински карикатура Виталий Подвицкий
© Виталий Подвицкий
Свобода слова по-украински

По ее словам, агентство на Украине было партнером МИА "Россия сегодня". "В таких отношениях российское агентство состоит с агентствами по всему миру, включая американские, оплачивая все услуги деньгами. Вся эта история рассчитана на украинское общество, показывать паспорта, рассказать о гражданстве журналистов", — отметила Захарова.

В Москве прошла акция против ареста Кирилла Вышинского на Украине
© РИА Новости / Евгений Биятов
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У посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского
Ранее директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко выступил с инициативой обмена задержанного руководителя информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Романа Сущенко, арестованного в России.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Президент РФ Владимир Путин назвал беспрецедентным задержание Вышинского. По словам главы государства, журналисту пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности.

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© РИА Новости
"Речь идет о жизни человека". Ситуация вокруг ареста Вышинского в Киеве
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