Порошенко рассказал, в чем заключается его "миссия"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о своем "предназначении" в ходе церемонии памяти жертв политических репрессий.

Как отметил глава государства, сегодня Украина последовательно проводит политику "восстановления и сохранения национальной памяти", а также "соблюдения идеалов гуманизма и демократии". Порошенко заявил, что будет продолжать работу в этом направлении "ровно столько, сколько даст силы Господь Бог, сколько времени <…> отмерит украинский народ".

"Моя миссия, в которой я чувствую поддержку большинства украинского общества, — сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи", — приводит слова украинского лидера УНН.

По словам президента, Украина "уверенно выходит" из сферы российского влияния.

Ранее Порошенко заявил о противодействии "культурному империализму" Москвы и намерении очистить страну от "опасных рудиментов советско-российской идеологии". В качестве примера украинской "борьбы" он назвал изменения в национальном календаре, переименование географических объектов и снос памятников Ленину.