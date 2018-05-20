Трамп потребовал от Минюста выяснить, вмешивалось ли ФБР в его кампанию

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиций выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию.
Ранее издание Intercept сообщило, что тайным информатором ФБР в расследовании "связей с РФ" в отношении членов предвыборного штаба Трампа был экс-агент ЦРУ Стефан Халпер. Вывод был сделан на основе анализа выпущенных ранее публикаций в американских СМИ об этом тайном информаторе, имя которого, по требованию ФБР, не называлось.New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что осведомителем был экс-сотрудник администрации, который преподает в Великобритании, известен в Вашингтоне и ранее также был источником информации для ЦРУ. По просьбе ФБР информатор встречался с сотрудниками штаба Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем, чтобы выяснить, сотрудничали ли они с Россией. Издание отмечало, что осведомитель является "американским гражданином, преподающим в Британии". Издание Washington Post также опубликовало подобный материал.