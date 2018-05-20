Трамп потребовал от Минюста выяснить, вмешивалось ли ФБР в его кампанию

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиций выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию.

"Настоящим я требую и официально сделаю это завтра, чтобы министерство юстиции рассмотрело вопрос о том, имело ли место со стороны ФБР вмешательство или наблюдение за предвыборной кампанией Трампа в политических целях, — и были ли подобные требования или запросы сделаны со стороны людей в администрации (предыдущего президента США Барака — ред.) Обамы!", — написал президент в своем Twitter.

Ранее издание Intercept сообщило, что тайным информатором ФБР в расследовании "связей с РФ" в отношении членов предвыборного штаба Трампа был экс-агент ЦРУ Стефан Халпер. Вывод был сделан на основе анализа выпущенных ранее публикаций в американских СМИ об этом тайном информаторе, имя которого, по требованию ФБР, не называлось.