Палестинского лидера могут выписать из больницы в понедельник

ГАЗА, 20 мая — РИА Новости. Палестинский президент Махмуд Аббас рассчитывает уже в понедельник покинуть больницу, куда он попал с осложнением после операции на ухе, сообщил РИА Новости член Центрального совета Организации освобождения Палестины Валид аль-Авад.

Собеседник агентства рассказал, что лично беседовал с 83-летним лидером в клинике, и назвал "хорошим" его самочувствие.

"У него небольшое воспаление после операции, но в целом он в добром здравии и завтра покинет больницу", — сказал аль-Авад.

Участившиеся госпитализации палестинского лидера регулярно дают пищу опасениям за его здоровье и рассуждениям о возможных преемниках.