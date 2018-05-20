МВД Британии не комментирует ситуацию с визой Абрамовича

ЛОНДОН, 20 мая — РИА Новости, Мария Табак. Представитель МВД Великобритании не стала комментировать РИА Новости вопрос о ситуации с визой российского бизнесмена, владельца лондонского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича.The Bell со ссылкой на источники в окружении Абрамовича сообщило, что у бизнесмена больше трех недель назад истекла виза, при этом новую он не получил.
В британском МВД на просьбу отреагировать ситуацию заявили, что "стандартная практика" ведомства – "не комментировать частные случаи".