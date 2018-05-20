Почти треть избирателей проголосовала в Кишиневе к 19:00

КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Около трети жителей Кишинева и Бельцы приняли участие в выборах в местные органы власти к 19:00 по местному времени (совпадает с мск), сообщила журналистам представитель кишиневского избирательного округа Инна Бабин.

Выборы проходят в семи населенных пунктах страны, в том числе в столице и Бельцах — втором по величине городе Молдавии. Во второй половине дня явка в этих городах превысила порог в 25%. Это означает, что выборы состоялись.

"К 19:00 в Кишиневе проголосовали 199706 человек, то есть 31,46%. В Бельцах к этому часу в голосовании приняли участие 33865 человек, это 32,12% от общего числа избирателей", — сказала Бабин. По ее словам, избирательный округ пока не получал жалоб или протестов.

Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если все кандидаты наберут меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победителем станет получивший простое большинство голосов. Во втором туре местных выборов нет порога явки.

Избирательные участки закроются в 21:00 (совпадает с мск).

На пост градоначальника молдавской столицы претендуют 11 кандидатов, но главными конкурентами, как свидетельствуют социологические опросы, являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете столицы), а также Сильвия Раду — независимый кандидат, которая исполняла обязанности мэра Кишинева с момента отставки экс-мэра Дорина Киртоакэ. Шансы есть у Андрея Нэстасе, поддерживаемого партией "Платформа "Достоинство и правда", депутата румынского парламента Константина Кодряну (ему поддержку оказывает Партия национального единства) и бывшего министра окружающей среды Валерия Мунтяну от Либеральной партии.