ГАЗА, 20 мая — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас попал в больницу с осложнением после операции на ухе, передает израильская радиостанция "Кан".
"Я был с ним, мы разговаривали и смеялись. Можете меня цитировать: президент в очень хорошем состоянии. Я думаю, что он останется в больнице до завтра или послезавтра", — приводит радиостанция высказывания Орейката.
Причиной госпитализации он назвал воспаление, которое развилось после операции на ухе, недавно перенесенную Аббасом.
Участившиеся госпитализации палестинского лидера регулярно дают пищу опасениям за его здоровье и спекуляциям о возможных преемниках.