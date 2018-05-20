Аббас попал в больницу с осложнением после операции на ухе

ГАЗА, 20 мая — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас попал в больницу с осложнением после операции на ухе, передает израильская радиостанция "Кан".

Она цитирует генерального секретаря Организации освобождения Палестины Саиба Орейката, который назвал состояние 83-летнего Аббаса "очень хорошим" и предположил, что "завтра-послезавтра" тот покинет больничный покой.

"Я был с ним, мы разговаривали и смеялись. Можете меня цитировать: президент в очень хорошем состоянии. Я думаю, что он останется в больнице до завтра или послезавтра", — приводит радиостанция высказывания Орейката.

Причиной госпитализации он назвал воспаление, которое развилось после операции на ухе, недавно перенесенную Аббасом.

Участившиеся госпитализации палестинского лидера регулярно дают пищу опасениям за его здоровье и спекуляциям о возможных преемниках.