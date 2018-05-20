Наблюдатель из России рассказал о безопасности на выборах в Венесуэле

Венесуэльские граждане проверяют списки избирателей на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 20 мая 2018

Венесуэльские граждане проверяют списки избирателей на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 20 мая 2018

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Председатель совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Игорь Борисов, наблюдающий в воскресенье за ходом президентских выборов в Венесуэле, отметил беспрецедентные меры безопасности и спокойную обстановку в день голосования, претензий к процедуре выборов наблюдатели не высказывают.

В выборах главы государства в Венесуэле участвуют четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.

"Беспрецедентные меры безопасности здесь приняты, но, как я понимаю, они себя оправдывают, потому что обстановка полностью спокойная", — сообщил Борисов РИА Новости по телефону.

По оценке представителей избирательных комиссий, с которыми контактируют наблюдатели, явка избирателей сопоставима с показателями предыдущих выборов, отметил он, однако точные данные станут известны несколько позже.

"Мы выехали как раз из Каракаса в соседние штаты, проезжаем по участкам, везде атмосфера нормальная, люди приходят и голосуют. Мы не видим каких-либо антидемократических мероприятий, скажем так, призывов голосовать "против" либо попыток давить на избирателей, такого здесь мы не отмечаем", — рассказал наблюдатель.

Собеседник агентства заявил, что в Венесуэле предприняты уникальные меры по идентификации избирателей и учету голосов.

"Они уникальны с точки зрения современных европейских выборов: для Европы это вообще эксклюзив, такого нет. Речь идет об электронной системе идентификации избирателей по отпечаткам пальцев и учету также по спискам и самой электронной системе голосования, исключающей вмешательство кого-то из членов комиссии. То есть какой-либо человеческий фактор здесь полностью исключен", — пояснил Борисов.

Он рассказал, что в основном наблюдателями на участках представлены Мадуро, Фалькон и Бертуччи. "От этой тройки на всех участках присутствуют наблюдатели. Замечаний к организации процесса у них мы не находим, и с нашей стороны тоже нет каких-либо претензий в рамках реализации основных демократических принципов этих процедур голосования", — добавил глава РОИИП.