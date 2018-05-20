Американский С-130 пролетел в метре над военными

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен полет военно-транспортного самолета С-130 Hercules буквально в метре над военнослужащими.

Как сообщает The Drive, инцидент произошел в Йемене, где Саудовская Аравия активно применяет самолеты С-130 американского производства против повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла".

На опубликованных кадрах видно, как один из служащих пытается похлопать фюзеляж воздушного судна с помощью головного убора. При этом его напарник снимает происходящее на видео.

Пользователей видеохостинга поразил "бреющий" полет американского самолета. Одни из комментаторов отметили "крайне рискованную" посадку, другие – мастерство пилота.

"Чрезвычайно низкое приземление", — написал один из комментаторов.