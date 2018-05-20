Экс-премьер Малайзии попросил полицию обеспечить защиту ему и его семье

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак попросил полицию представить ему и его семье защиту из опасений за безопасность, передает агентство Bernama со ссылкой на заявление представителя экс-премьера.

По словам официального представителя Разака, экс-премьер опроверг сообщения СМИ о том, что он попросил полицию включить его и его семью программу защиты свидетелей в связи с расследованием по делу о миллиардном хищении из государственного фонда 1MDB.

"Вместо этого Наджиб Разак подал в обращение в полицию с просьбой предоставить ему и его семье защиту, поскольку они не уверены в собственной безопасности после 14-х всеобщих выборов", — говорится в заявлении.

Ранее бывший директор по разведке национальной антикоррупционной комиссии Малайзии Абдул Разак Идрис подал в комиссию заявление в отношении бывшего премьер-министра Наджиба Разака, обвинив политика в создании помех при расследовании комиссией дел о коррупции в его правительстве. Полиция Малайзии начала расследование, Разаку и его жене запретили выезд из страны. В ходе обысков в нескольких резиденциях экс-премьера, а также в его бывшем офисе полиция обнаружила 284 коробки с дизайнерскими сумками, 72 из которых были наполнены валютой и ювелирными изделиями.

С именами Наджиба Разака и ряда членов ушедшего в отставку кабинета критики бывшего премьера связывают миллиардное хищение из одного из крупнейших государственных фондов Малайзии 1MDB (Первый Малайзийский фонд инвестиций и развития). Коррупционный скандал вокруг предыдущего правительства стал одной из основных причин победы на выборах коалиции "Альянс Надежды" во главе с 92-летним ветераном малайзийской политики Махатхиром Мохамадом, который после выборов занял пост премьер-министра страны. Новое правительство объявило о планах проведения масштабных реформ в стране, которой 61 год правила коалиция "Барисан Насиональ" ("Национальный Фронт") во главе с Объединенной малайской национальной организацией (ОМНО), которую в последние годы возглавлял Наджиб Разак.