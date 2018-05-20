В Донбассе силовики проводят учения артиллеристов, заявили в ЛНР

Морские пехотинцы ВСУ во время учений

Морские пехотинцы ВСУ во время учений

ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинское командование проводит учения гранатометчиков и артиллеристов в Донбассе.

"Восемнадцатого мая 2018 года на полигоне в населенном пункте Казачий проведены сборы с гранатометчиками и корректировщиками артиллерийского огня подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ", — сказал Марочко журналистам.

Он подчеркнул, что подготовка артиллеристов ведется украинским командованием параллельно со стягиванием к линии соприкосновения артсистем, а это, по словам Марочко, является прямым нарушением минских договоренностей.