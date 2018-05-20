Основной соперник Мадуро проголосовал на выборах главы государства

Сторонники президента Николаса Мадуро на предвыборном митинге в Каракасе

Сторонники президента Николаса Мадуро на предвыборном митинге в Каракасе

КАРАКАС, 20 мая – РИА Новости. Основной соперник действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро Энри Фалькон проголосовал в воскресенье на выборах главы государства.

По сообщению агентства AVN, Фалькон проголосовал на участке в городе Баркисимето штата Лара.

Фалькон был губернатором Лары в 2008-2017 годах. В выборах главы государства в Венесуэле принимают участие четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи. Мадуро уже проголосовал на выборах президента.