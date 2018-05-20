Отчет СММ ОБСЕ подтвердил обстрел со стороны ВСУ в Троицком, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Информация о недавнем обстреле жилого района в Донбассе украинскими силовиками подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее украинские силовики заявили об артобстреле подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое в Донбассе со стороны ополченцев, разрушениях и гибели трех мирных жителей. Марочко опроверг причастность ЛНР к обстрелу жилого массива и отметил, что он был произведен с позиций ВСУ "ввиду неопытности украинских наводчиков".

"17 мая беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал восемь самоходных гаубиц, а именно три — калибром 122 миллиметра 2С1 "Гвоздика" и пять — калибром 152 миллиметра 2С3 "Акация", возле населенного пункта Видродження", — рассказал он, сославшись на отчет миссии.

По его словам, именно из этих орудий украинские солдаты вели огонь по населенному пункту Троицкое, в результате которого погибли мирные жители.

"ВСУ уже не только грубо нарушают минские соглашения, но и применяют запрещенные методы ведения войны, нанося удары по мирным жителям и гражданским объектам, причиняя жертвы и разрушения. Тем самым грубо нарушают принятые Украиной обязательства, закрепленные в статье 3 общей для всех Женевских конвенций 1949 года и Протоколе II к ней 1977 года", — добавил Марочко.

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