Мадуро проголосовал на выборах президента Венесуэлы

КАРАКАС, 20 мая – РИА Новости. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро проголосовал в воскресенье на выборах главы государства.
Президент Венесуэлы опубликовал фотографию, на которой он опускает бюллетень в избирательную урну.
Как сообщил член Национального избирательного совета Сокорро Эрнандес, в настоящее время в стране уже открыты 99% избирательных участков.
Hoy es un día histórico, ¡que nadie se lo pierda! A levantarse tempranito y en familia a votar. Demostremos al mundo que es el Pueblo el que hoy elige a su Presidente. #VotaPorVenezuela pic.twitter.com/HtjHotqSAK— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 мая 2018 г.