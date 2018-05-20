Мадуро проголосовал на выборах президента Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе. 20 мая 2018

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе. 20 мая 2018

КАРАКАС, 20 мая – РИА Новости. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро проголосовал в воскресенье на выборах главы государства.

"Сегодня – исторический день, пусть никто его не пропустит. Встать пораньше и проголосовать вместе с семьей. Покажем миру, что мы народ, который сегодня выбирает президента", — написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

Президент Венесуэлы опубликовал фотографию, на которой он опускает бюллетень в избирательную урну.

Как сообщил член Национального избирательного совета Сокорро Эрнандес, в настоящее время в стране уже открыты 99% избирательных участков.

Hoy es un día histórico, ¡que nadie se lo pierda! A levantarse tempranito y en familia a votar. Demostremos al mundo que es el Pueblo el que hoy elige a su Presidente. #VotaPorVenezuela pic.twitter.com/HtjHotqSAK — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 мая 2018 г.

​