Госдеп назвал нелегитимными проходящие в Венесуэле президентские выборы

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что проходящие в Венесуэле президентские выборы не являются легитимными.

"Так называемые выборы в Венесуэле сегодня не являются легитимными. США вместе с демократическими странами по всему миру поддерживают венесуэльский народ и их суверенное право выбирать своих представителей с помощью свободных и справедливых выборов", — написала Науэрт у себя в микроблоге в Twitter

Как сообщает агентство AVN, в воскресенье в Венесуэле открылись избирательные участки на президентских выборах. Венесуэльцы выбирают главу государства на ближайшие шесть лет. В выборах участвуют четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.

Результаты последнего опроса, проведенного компанией Hinterlaces, отдавали 48% голосов действующему президенту Мадуро, его оппоненту Фалькону — 31%. Еще 14% граждан собираются проголосовать за представителя движения "Надежда на перемены" Хавьера Бертуччи.

Согласно данным опроса компании Datanalisis, Фалькон опережал в предпочтениях избирателей действующего президента на 7 процентных пунктов. Более 41% опрошенных заявили о готовности отдать голоса за Фалькона, за Мадуро готовы голосовать свыше 34%.