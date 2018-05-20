Госдеп назвал нелегитимными проходящие в Венесуэле президентские выборы

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что проходящие в Венесуэле президентские выборы не являются легитимными.Twitter.
Как сообщает агентство AVN, в воскресенье в Венесуэле открылись избирательные участки на президентских выборах. Венесуэльцы выбирают главу государства на ближайшие шесть лет. В выборах участвуют четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.
Согласно данным опроса компании Datanalisis, Фалькон опережал в предпочтениях избирателей действующего президента на 7 процентных пунктов. Более 41% опрошенных заявили о готовности отдать голоса за Фалькона, за Мадуро готовы голосовать свыше 34%.