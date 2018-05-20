На границе с Арменией погиб азербайджанский солдат

БАКУ, 20 мая — РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье о гибели военного на нахичеванском участке госграницы с Арменией, обвинив армянскую сторону в провокации.

"(В воскресенье) 20 мая при выполнении боевой задачи в ходе пресечения очередной провокации противника на нахичеванском участке азербайджано-армянской государственной границы погиб военнослужащий азербайджанской армии солдат Адиль Татаров", — информирует азербайджанское военное ведомство.

В Минобороны Азербайджана не исключили, что "за совершенной провокацией напрямую стоят посетившие несколько дней назад линию противостояния войск на этом направлении новоназначенные министры обороны и иностранных дел Армении, которые и дали указания на осуществление данной провокации".

Комментариями армянской стороны РИА Новости не располагают.