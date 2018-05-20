ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили по телефону развитие ситуации вокруг КНДР, заявили в Белом доме.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся в субботу вечером.

Президенты созвонились для того, чтобы "обсудить последнее развитие (ситуации — ред.) в КНДР и продолжить тесную координацию перед встречей президента Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном" 12 июня в Сингапуре.

На 12 июня намечена встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, однако Пхеньян пригрозил отказаться от диалога с США, если от северокорейского государства будут в одностороннем порядке добиваться только отказа от ядерного оружия без нормализации отношений.

В приграничном пункте Пханмунджом 27 апреля состоялась встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Однако на минувшей неделе КНДР отменила министерскую встречу двух корейских государств и пригрозила отказаться от саммита Ким Чен Ына с Трампом после того, как США и Южная Корея развернули военные учения, направленные против Севера.

В частности, в учениях впервые были задействованы восемь истребителей-"невидимок" F-22, предназначенных для нанесения ударов по ядерным и ракетным объектам на территории КНДР. Вместе с тем бомбардировщики B-52 в учениях было решено не использовать.

Накануне КНДР потребовала от Южной Кореи вернуть 12 бывших официанток корейского ресторана в Китае, которых, как утверждают в Пхеньяне, против их воли вывезли на юг Корейского полуострова. В Южной Корее заверяют, что лица из Северной Кореи совершили добровольный побег.