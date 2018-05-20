Еврокомиссар провел переговоры с министром иностранных дел Ирана

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам энергетики Мигель Ариас Каньете в воскресенье провел встречу с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщается на сайте МИД Ирана.

"Страны ЕС придают удвоенное значение сохранению достижений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а политическая воля ЕС заключается в реализации СВПД и продолжении сотрудничества между европейскими компаниями и Ираном", — заявил Каньете

По его словам, выход США из соглашения создал некоторые трудности для Европы, однако, несмотря на это, ЕС намерен продолжать сотрудничать с Ираном для сохранения и осуществления СВПД.

"С выходом США из сделки, ожидания общественности от ЕС по сохранению СВПД возросли и в современных условиях политической поддержки Европой ядерной сделки недостаточно. Чтобы продолжить экономическое сотрудничество с Ираном, ЕС должен предпринять больше практических шагов и увеличить свои инвестиции в Иран", — заявил глава иранского МИД Зариф.

Он также отметил, что сообщения о возможном выходе европейских компаний из иранских проектов не соответствует заявлениям о желании сотрудничать с Ираном.

В среду французская нефтяная компания Total сообщила, что выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране из-за санкций США, если компания при поддержке французских и европейских органов власти не сможет получить специальное разрешение от американских властей, которое могло бы защитить ее от вторичных санкций по законодательству США.

Ранее в Тегеране состоялась встреча еврокомиссара Мигеля Ариаса Каньете и главы организации по атомной энергетике Ирана Али Акбара Салехи. ЕС и Иран подтвердили приверженность осуществлению СВПД, в том числе положений, касающихся сотрудничества в сфере мирного атома.