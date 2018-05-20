В Минске раскритиковали появление флага ЛГБТ над британским посольством

МИНСК, 20 мая – РИА Новости. В министерстве внутренних дел Белоруссии сожалеют, что над посольством Великобритании в Минске был вывешен флаг ЛГБТ, говорится в заявлении ведомства.

"В МВД сожалеют о том, что 17 мая над посольством Великобритании был вывешен радужный флаг – символ людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Инициативу иностранного государства создать проблемы там, где их не существует, удачной назвать нельзя", — отмечается на сайте ведомства.

Министерство сослалось на сделанное ранее заявление посла Великобритании в Минске Фионы Гибб, которая, в частности, пояснила, что таким образом диппредставительство способствует "продвижению прав ЛГБТ-сообщества" и обращает внимание общественности "на ЛГБТ-людей и дискриминацию, с которой они сталкиваются".

"Вынесем за скобки политический аспект этого события. Поговорим о другом. Именно 17 мая сторонники однополых отношений определили этаким праздником. Но что он из себя представляет? Никогда в нашей стране этот день не являлся и не является каким-то памятным и значимым. Причина тому очевидна – подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских. А заявления подобного рода – вызов этим ценностям", — считают в белорусском МВД.

Там отметили, что "представители однополых отношений яростно отстаивают свою позицию, несмотря на сложившиеся в обществе устои и традиции". "Как ни крути, но однополые отношения – это подделка. А суть подделки всегда одинакова – обесценивание истины", — говорится в заявлении.