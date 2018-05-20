Источник разъяснил ситуацию с британской визой Абрамовича

ЛОНДОН, 20 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания не отказывала Роману Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы, речь идёт о затянувшейся процедуре продления, заявил РИА Новости источник из окружения российского бизнесмена.

"Старая виза истекла, он подал документы на продление. Но сроки рассмотрения сейчас дольше, чем обычно", — сказал собеседник агентства.

По этой причине Абрамович пока не может въезжать в Великобританию.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники в окружении Абрамовича сообщило, что у владельца лондонского футбольного клуба "Челси" виза "истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали". Комментариями представителей бизнесмена и Home Office (департамента правительства Великобритании, который отвечает за иммиграционный контроль) СМИ не располагает.