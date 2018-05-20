Явка на досрочных выборах мэра Кишинева превысила порог в 25%

КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Явка избирателей на досрочных местных выборах в Кишиневе превысила порог в 25%, выборы состоялись.

"В Кишиневе избирательные участки посетили 25,13% избирателей, проголосовали 159,5 тысячи человек. Явка в пригородах столицы составила 21%", — сообщается на сайте Центризбиркома.

На пост градоначальника молдавской столицы претендуют 11 кандидатов, но главными конкурентами, как свидетельствуют социологические опросы, являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете столицы), а также Сильвия Раду — независимый кандидат, которая исполняла обязанности мэра Кишинева с момента отставки экс-мэра Дорина Киртоакэ. Шансы есть у Андрея Нэстасе, поддерживаемого партией "Платформа "Достоинство и правда", депутата румынского парламента Константина Кодряну (ему поддержку оказывает Партия национального единства) и бывшего министра окружающей среды Валерия Мунтяну от Либеральной партии.

Местные выборы в воскресенье проходят в семи населенных пунктах страны, в том числе в столице и в Бельцах — втором по величине городе Молдавии.

Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если все кандидаты наберут меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победителем станет получивший простое большинство голосов. Во втором туре местных выборов нет порога явки.

Избирательные участки закроются в 21:00 (совпадает с мск).