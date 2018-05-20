МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Реакция Киева на поездку украинского блогера по Крымскому мосту показывает двуличность властей Украины, которым "правда глаза колет", считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Украинский блогер, написавший о Крымском мосте, сорвал занавес со сцены театра, в котором лживые актеры обманывают украинское общество, а заодно и продемонстрировал неспособность украинской власти рассказать что-то вразумительное о самом большом мосте России", — сказал РИА Новости Бальбек.
"Но, как известно, правда глаза колет, именно поэтому украинский режим уже обвинил блогера в незаконном посещении "оккупированного Крыма". Ну а своих политиков, открыто ведущих бизнес на полуострове, Киев, конечно же, в упор не видит — даже если они тоже прокатились по Крымскому мосту. Вот и вышла коллизия: суфлёр — лживый, король — голый, мост — образцовый, а блогер, по мнению украинской власти, — непутёвый", — добавил депутат.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>