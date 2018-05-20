В ГД прокомментировали реакцию Киева на поездку блогера по Крымскому мосту

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Реакция Киева на поездку украинского блогера по Крымскому мосту показывает двуличность властей Украины, которым "правда глаза колет", считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее Глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян эфире телеканала ATR пригрозил штрафом видеоблогеру из Николаева Виктору Петровскому, который проехал по Крымскому мосту и рассказал, что находится под впечатлением от увиденного.

"Украинский блогер, написавший о Крымском мосте, сорвал занавес со сцены театра, в котором лживые актеры обманывают украинское общество, а заодно и продемонстрировал неспособность украинской власти рассказать что-то вразумительное о самом большом мосте России", — сказал РИА Новости Бальбек.

"Но, как известно, правда глаза колет, именно поэтому украинский режим уже обвинил блогера в незаконном посещении "оккупированного Крыма". Ну а своих политиков, открыто ведущих бизнес на полуострове, Киев, конечно же, в упор не видит — даже если они тоже прокатились по Крымскому мосту. Вот и вышла коллизия: суфлёр — лживый, король — голый, мост — образцовый, а блогер, по мнению украинской власти, — непутёвый", — добавил депутат.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

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