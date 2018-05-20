ВСУ доставили в Донбасс запрещенное вооружение, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о прибытии в Донбасс запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем украинских силовиков, заявил журналистам заместитель командующего оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"По данным от местных жителей, несколько дней назад на железнодорожную станцию Константиновка зафиксировано прибытие и разгрузка эшелона с запрещенным вооружением и военной техникой… 12 единиц противотанковых пушек "Рапира" калибром 100 мм, а также более 20 единиц автомобилей и специальной техники", — сказал он.

Басурин добавил, что техника после разгрузки прибыла в населенный пункт Лозоватское в 20 километрах от линии соприкосновения. В оперативном командовании ДНР обратились к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с требованием обратить внимание на данный факт, так как эти единицы техники не учтены как отведенные.