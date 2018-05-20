В Германии назвали санкции США против России частью торговой войны

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Депутат бундестага, член Комитета по иностранным делам Юрген Триттин раскритиковал правительство канцлера Германии Ангелы Меркель за неспособность защитить немецкие компании от негативного влияния американских санкций. Об этом сообщает Lübecker Nachrichten.

По его словам, последние ограничительные меры, введенные Вашингтоном против Москвы, существенно ударили по немецким предприятиям. Парламентарий обратил внимание на то, что промышленность, ранее получавшая 40 процентов алюминия из России, теперь вынуждена покупать его у Соединенных Штатов по более высоким ценам.

Триттин подчеркнул, что из-за самоуправных решений США наказание в конечном итоге несут немецкие предприятия, работающие в соответствии с законодательством ЕС. По его словам, бизнесу фактически перекрывают сырьевое снабжение.

"Последние санкции США не имеют ничего общего с вмешательством России в дела Украины. Они являются элементном торговой войны", — заключил Триттин.

В начале апреля США ввели новые ограничения против Москвы. В санкционный список попали несколько российских бизнесменов и подконтрольные им компании — в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.