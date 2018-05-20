Порошенко рассказал о борьбе Украины с "советско-российской идеологией"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Украина намерена противостоять российскому "культурному империализму", заявил президент страны Петр Порошенко во время церемонии памяти жертв политических репрессий.

По словам украинского лидера, культурный обмен и "мягкая сила" являются предпосылками к "открытому наступлению". Именно поэтому Киев всячески стремится искоренить советско-российскую идеологию, подчеркнул Порошенко.

Он рассказал об изменениях, произошедших в национальном календаре Украины. Так, были установлены новые даты Дня защитника Украины (14 октября) и Дня пограничника (30 апреля), введено празднование Дня памяти и примирения (8 мая), отменена "советская интерпретация" Дня Победы.

"В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором", — цитирует Порошенко телеканал "112 Украина".

Украинский лидер также отметил, что в стране принят план "по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций в ВСУ".

"Армию окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии, отрицательно влияющих на боевой дух украинского войска, которые кружат нам голову лживыми штампами, призванными держать нас на ментальной российской орбите", — отметил Порошенко.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Документ запрещает пропаганду советской символики и предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Ранее Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.