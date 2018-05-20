Премьер Ирака встретился с главой блока, победившего на выборах

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади встретился с влиятельным шиитским религиозным деятелем Муктадой ас-Садром, возглавляющим победивший на парламентских выборах в Ираке избирательный блок "Саирун", сообщается в заявлении пресс-службы премьера.

Парламентские выборы в Ираке прошли 12 апреля впервые после освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Явка по первоначальным подсчетам составила 44,52%, в голосовании приняли участие 10,7 миллиона человек. Избирательный блок "Саирун", возглавляемый ас-Садром, занял первое место на парламентских выборах.

"Встреча с господином Муктадой ас-Садром (направлена — ред.) на совместную работу, чтобы ускорить формирование правительства", — говорится в заявлении пресс-службы.

Согласно заявлению, премьер еще раз поздравил иракский народ с проведением в срок выборов и поблагодарил силы безопасности за охрану избирателей. Также отмечается, что аль-Абади призвал все блоки принять результаты выборов.

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, принять участие в выборе новых депутатов имели право 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие 29 избирательных блоков, объединивших около 200 различных политических партий. Избирком насчитал свыше семи тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.

Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.