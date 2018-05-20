В Эстонии прошли противоминные учения НАТО

ТАЛЛИН, 20 мая — РИА Новости. Около 30 взрывных устройств обнаружено в ходе противоминных учений НАТО Open Spirit, которые проходят с 11 по 25 мая в территориальных водах Эстонии, сообщил в воскресенье главный штаб Сил обороны республики.

Около 20 кораблей и несколько водолазных команд действуют на учениях НАТО Open Spirit под руководством ВМС Эстонии в поисковых зонах вблизи Таллина, а также островов Хийумаа, Сааремаа и Муху. В задачи международных подразделений входит обнаружение взрывных устройств в морской акватории Эстонии, их идентификация и обезвреживание.

"В Таллинском заливе найдено более десяти взрывных устройств. Вблизи косы Сырве международные подразделения нашли восемь советских якорных мин и пять германских донных мин времен Второй мировой войны. В других районах поисков обнаружены различные донные, авиационные, якорные мины и минные якоря", — говорится в сообщении.

Моряки отмечают, что опознаны российские и советские якорные морские мины времен Первой и Второй мировых войн M-06, M-08 и M-12, каждая из которых весит примерно полтонны. Также найдены противолодочные ракеты РБУ, донная мина УДМ, авиационная бомба САБ-250 и немецкие донные мины LMB.

"Чтобы найти оставшиеся после мировых войн взрывные устройства, мы в сотрудничестве с экспертами и историками определили зоны поиска в рамках противоминной операции, чтобы гарантировать точность и, по итогам работы, все большую безопасность в экономических зонах Эстонии и на наиболее популярных навигационных путях", — сказал командующий ВМС капитан второго ранга Пеэтер Иваск.

Учения Open Spirit ежегодно проводятся с 1995 года поочередно вблизи берегов Эстонии, Латвии и Литвы. Во время Первой и Второй мировых войн в Балтийском море было заложено порядка 150 тысяч мин, в том числе около 80 тысяч — в Финском заливе.

В прошлом году Open Spirit проходили в Латвии, где было обнаружено и нейтрализовано 58 взрывоопасных предметов, из них 34 — военными моряками Эстонии.