В Индии патруль полиции подорвался на мине, погибли шесть силовиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая — РИА Новости. Шестеро силовиков погибли в воскресенье в результате подрыва на самодельной мине патруля полиции в штате Чхаттисгарх в центральной части Индии, передает телеканал NDTV.

Согласно его данным, внедорожник, в котором находились семеро полицейских и военнослужащих, патрулировал территорию вокруг одного из селений, когда прогремел взрыв. Вскоре после этого боевики, предположительно, относящиеся к одной из действующих в этих районах маоистских группировок, забрали с тел убитых силовиков автоматические винтовки и скрылись в неизвестном направлении.

"По предварительной информации, шесть человек погибли и еще один пострадал. Службы безопасности ведут операцию по поиску нападавших", — заявил телеканалу представитель контртеррористического подразделения индийской полиции.

Боевики-маоисты, которых в Индии называют наксалитами, активно действуют в ряде штатов страны: Бихаре, Чхаттисгархе, Джаркханде, Ориссе и других. Боевики ведут партизанскую войну, укрываясь в джунглях и регулярно совершая вылазки в населенные пункты для нападений на представителей властей. C 1960-х годов радикалы воюют против центрального правительства Индии, декларируя своей целью "освобождение крестьян от гнета капитализма".