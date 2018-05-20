Абрамовичу отказали в продлении британской визы, пишут СМИ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Роману Абрамовичу не продлили британскую визу, пишет издание The Bell со ссылкой на источники в окружении российского бизнесмена.

"Двое собеседников The Bell говорят, что предыдущая виза у Абрамовича истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали", — пишет издание.

The Bell отмечает, что из-за этого владелец лондонского футбольного клуба "Челси" не смог присутствовать на стадионе "Уэмбли" в Лондоне на финальном матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед", который его команда выиграла со счетом 1:0, завершив сезон с трофеем.

Другой источник, на который ссылается The Bell, утверждает, что официального отказа в выдаче новой визы не поступало, власти Британии продолжают рассматривать документы Абрамовича.

Представители бизнесмена и Home Office (департамент правительства Великобритании, который отвечает за иммиграционный контроль) отказались от комментариев, добавило издание.