Порошенко пообещал провести ревизию договоров, подписанных в рамках СНГ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Петр Порошенко заявил, что Украина внимательно просмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

По его словам, Киев выйдет из тех соглашений, которые хоть немного не соответствуют национальным интересам.

Порошенко также заявил, что Украина не утвердила устав СНГ и не собирается становиться полноценной участницей содружества.

Украина в СНГ

Киев не раз заявлял о намерении выйти из СНГ. В феврале 2014 года власти страны отказались от дальнейшего председательства в объединении.

В апреле Порошенко поручил правительству начать эту процедуру и предложил "окончательно закрыть украинское представительство" в Минске. При этом Киев намерен сохранить те соглашения со странами объединения, которые считает выгодными для себя: о признании дипломов и трудоустройстве, о транзите и другие.

В субботу украинский президент сообщил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов объединения.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что нежелание Киева сотрудничать в рамках СНГ вредит развитию экономики, социальной сферы и интересам граждан страны.