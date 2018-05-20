Во Франции рассказали, кто может заплатить за санкции США против Ирана

ПАРИЖ, 20 мая — РИА Новости. Евросоюз может взять на себя компенсацию стоимости возможных американских санкций для европейских компаний после выхода США из иранской сделки, заявил утром в воскресенье министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Europe1.

"Мы будем делать все для защиты (компаний от возможных санкций — ред.), поскольку речь идёт о наших экономических интересах. Десятки французских компаний на законных основаниях инвестируют в Иран в рамках соглашения (по иранской ядерной программе – ред.), ведут торговлю, и они должны иметь возможность продолжать это", — сказал Ле Мэр.

Он задался вопросом, "можно ли принять тот факт, что США станут экономическим жандармом планеты?" "Можем ли мы принять безраздельное доминирование без уважения к международным правилам? Ясно, что европейский ответ должен быть "нет", — добавил министр.

Он напомнил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже выступил с "некоторыми предложениями" по вопросу американских санкций. "Мы снова представим наши предложения по укреплению европейского экономического суверенитета", — продолжил Ле Мэр.

По его словам, речь может идти о том, что Евросоюз возьмёт на себя компенсацию "стоимости" санкций предприятиям. "У нас есть европейский бюджет, который должен позволить нам защищать наши компании и торговлю", — пояснил он.

Ещё одной возможной мерой, напомнил министр, может быть введение "автономной финансовой системы, чтобы Европа больше не зависела от американской финансовой и банковской системы". Также Ле Мэр не исключил введения, в случае необходимости, санкций против компаний, которые "не соблюдают европейские правила".

Восьмого мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.