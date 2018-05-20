В ДНР сообщили о пострадавшем при обстреле окраин Горловки силовиками

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (248)

ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков окраин города Горловка, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В результате минометного обстрела со стороны ВСУ по Зайцево получил ранение мирный житель, 1942 г.р., находившийся в доме по адресу: ул. Карбышева, 98. Диагноз – осколочное ранение нижних конечностей и правой кисти", — сказал представитель ведомства.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>