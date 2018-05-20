Экс-военный ВСУ попросил Трампа расследовать применение Киевом химоружия

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Бывший украинский военнослужащий Александр Мединский, участвовавший в операциях ВСУ в Донбассе, записал видеообращение к президенту США Дональду Трампу, в котором рассказал о применении Киевом химического оружия в зоне конфликта. Видеозапись опубликована на YouTube канале Open Ukraine.

Бывший военный подчеркнул, что обращается к Трампу как к "непримиримому борцу с распространением отравляющих веществ и применением химического оружия массового поражения". Он напомнил, что реакция Соединенных Штатов на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и неподтвержденные данные о химической атаке в сирийской Думе была незамедлительной, при этом дожидаться каких-либо доказательств Вашингтон не стал.

По словам Мединского, летом 2015 года Силы специальных операций (ССО) в составе Генштаба Украины конфисковали у добровольческого батальона "Донбасс" и вывезли в Киев химическую лабораторию. Она продолжила свою деятельность в украинской столице до конца 2016 года, а затем была перевезена на одну из баз ССО. В лаборатории по заданию командования производились химические вещества "для поражения живой силы", которые, как утверждает бывший военный, вскоре были применены в Донбассе.

"Я готов свидетельствовать в американских судах, ФБР, АНБ и ЦРУ о том, как украинские военные использовали химическое оружие", — заявил Мединский, добавив, что более подробную информацию с указанием персональных данных участников событий передаст сотрудникам американских спецслужб.

Он также рассказал, что в ССО существовала доктрина, согласно которой планировалось применять отравляющие и взрывчатые вещества не только против воюющих в Донбассе ополченцев, но и против "несогласных с режимом Порошенко". Речь идет в том числе о журналистах, политических деятелях и общественниках.

"Я прошу вас обратить внимание на эти явления. Также я прошу вас оказать давление на киевский режим и принять решительные меры в отношении такой террористической войны против своих граждан", — заключил бывший военный в обращении к Трампу.

Еще в мае 2015 года в ДНР заявляли, что Киев готовится к производству химического оружия. В Донецке не исключали, что украинские военные устроят диверсию, а обвинят во всем ополченцев.

Позднее в оборонном ведомстве самопровозглашенной республики сообщили, что ВСУ под Славянском вели обстрелы снарядами, которые "уходили в землю", после чего все вокруг покрывалось дымкой.