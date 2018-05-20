Премьер Молдавии проголосовал на досрочных выборах мэра в Кишиневе

КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип проголосовал утром в воскресенье в Кишиневе на досрочных выборах мэра города и призвал всех жителей столицы прийти на избирательные участки.
На пост градоначальника молдавской столицы претендуют 11 кандидатов, но главными конкурентами, как свидетельствуют социологические опросы, являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете столицы), а также Сильвия Раду — независимый кандидат, которая исполняла обязанности мэра Кишинева с момента отставки Киртоакэ. Шансы есть у Андрея Нэстасе, поддерживаемого партией "Платформа "Достоинство и правда", депутата румынского парламента Константина Кодряну (ему поддержку оказывает Партия национального единства) и бывшего министра окружающей среды Валерия Мунтяну от Либеральной партии.
"Как жителя Кишинева меня волнует, что происходит в столице. Я голосовал за мэра, который придет, чтобы работать и решать проблемы, нам не нужен говорливый мэр, который будет использовать пост как трибуну для политических заявлений", — сказал Филип.
Премьер призвал всех жителей столицы сделать выбор, он надеется, что ожидания народа будут оправданы.
Избирательные участки закроются в 21:00 (совпадает с мск).